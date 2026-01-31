Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Lüdenscheid
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Lüdenscheid, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Lüdenscheid, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Lüdenscheid, Deutschland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 3/3
🏠 Eine gemütliche 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Lüdenscheid ist eine großartige Investitio…
$83,142
Immobilienagentur
ELEMENTA
Sprachen
English, Русский, Deutsch
