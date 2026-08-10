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Wohnimmobilien in Landkreis Starnberg, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Söcking, Deutschland
Villa 7 zimmer
Söcking, Deutschland
Zimmer 7
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
High-Tech-Villa mit Luxusausrüstung, Garten und Schwimmbad am Starnbergsee im Elite-Vorort M…
$12,10M
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Villa in Söcking, Deutschland
Villa
Söcking, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
High-Tech-Villa mit Luxusausrüstung, Garten und Schwimmbad am Starnbergsee im Elite-Vorort M…
$12,20M
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