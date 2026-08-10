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Wohnimmobilien in Landkreis München, Deutschland

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5 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Grünwald, Deutschland
Villa 10 zimmer
Grünwald, Deutschland
Zimmer 10
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
10-Zimmer-Villa mit Aufzug mit großem Grundstück in der prestigeträchtigen Gegend von Münche…
$13,25M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ottobrunn, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ottobrunn, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung im ersten Stock eines Apartmenthauses im Zentrum von München.Helles Wohnzim…
$1,01M
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Villa in Grünwald, Deutschland
Villa
Grünwald, Deutschland
Schlafräume 10
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
10-Zimmer-Villa mit Aufzug mit großem Grundstück in der prestigeträchtigen Gegend von Münche…
$13,36M
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 Schlafzimmer in Eglfing, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Eglfing, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
1-Zimmer-Attic-Wohnung mit Dachterrasse befindet sich im 3. Stock in einem Haus im Bezirk Mü…
$662,289
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Studio 1 Schlafzimmer in Grunwalder Forst, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Grunwalder Forst, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1 Schlafzimmer Wohnung in gutem Zustand im Zentrum von München. Individuelle Sanitäranlagen …
$499,622
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