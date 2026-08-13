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Wohnimmobilien in Landkreis Emsland, Deutschland

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Haus in Papenburg, Deutschland
Haus
Papenburg, Deutschland
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Grundstück von 1072 m2 mit einem bebauten Haus von 170 m2 in 26871 Pap…
$376,956
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