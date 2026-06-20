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Penthäuser in Krefeld, Deutschland

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Penthouse 4 zimmer in Krefeld, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Krefeld, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Ein vielversprechendes Projekt zum Bau von 1-2 Dachgeschosswohnungen steht zum Verkauf. Eine…
$69,772
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