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Wohnimmobilien in Krefeld, Deutschland

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Penthouse 4 zimmer in Krefeld, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Krefeld, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Ein vielversprechendes Projekt zum Bau von 1-2 Dachgeschosswohnungen steht zum Verkauf. Eine…
$69,772
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Wohnung 3 zimmer in Krefeld, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Krefeld, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Wohnung zu verkaufen in 47798 Krefeld Große, gepflegte Wohnung von 72 m2 im 2. Stock (1OG…
$141,255
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Wohnung 4 zimmer in Krefeld, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Krefeld, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 73 m²
Haus gebaut 1958 in Cracau, 47799 Krefeld3 OG Boden4 RäumeGasheizungThema gut gepflegtHausge…
$173,683
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