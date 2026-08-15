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Wohnimmobilien in Hannover, Deutschland

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6 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Hannover, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 6
Dieses gepflegte 1-Zimmer-Kondominium befindet sich im Vorort von Hannover - Langenhagen, na…
$172,718
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Leinhausenpark, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Leinhausenpark, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
Neue 2-Zimmer-Wohnung in einem attraktiven Viertel von Hannover - Wasserstadt Limmer. Modern…
$499,622
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Condo 2 zimmer in Hannover, Deutschland
Condo 2 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
Neue 2-Zimmer-Wohnung in einem attraktiven Viertel von Hannover - Wasserstadt Limmer. Modern…
$464,181
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Studio 1 Schlafzimmer in 14, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
14, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 6
Dieses gepflegte 1-Zimmer-Kondominium befindet sich im Vorort von Hannover - Langenhagen, na…
$185,906
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Studio 1 zimmer in Hannover, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
1-Zimmer-Wohnung mit Terrasse im Zentrum von Hannover - Nordstadt. Klassische hochwertige Ma…
$329,245
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Studio 1 Schlafzimmer in 6, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
6, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
1-Zimmer-Wohnung mit Terrasse im Zentrum von Hannover - Nordstadt.Klassische hochwertige Mat…
$354,383
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