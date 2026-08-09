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Mehrfamilienhäuser in Hamburg, Deutschland

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Miethaus 980 m² in Hamburg, Deutschland
Miethaus 980 m²
Hamburg, Deutschland
Fläche 980 m²
Etagenzahl 5
Wohnungsbau mit zentraler Lage in Hamburg. Das Haus verfügt über 20 Wohneinheiten, von 30 m …
$5,42M
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Miethaus 980 m² in Hamburg, Deutschland
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Hamburg, Deutschland
Fläche 980 m²
Etagenzahl 5
Wohnungsbau mit einem Grundstück mit zentraler Lage in Hamburg. Das Haus verfügt über 20 Woh…
$5,46M
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