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Villen in Grünwald, Deutschland

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Villa 10 zimmer in Grünwald, Deutschland
Villa 10 zimmer
Grünwald, Deutschland
Zimmer 10
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
10-Zimmer-Villa mit Aufzug mit großem Grundstück in der prestigeträchtigen Gegend von Münche…
$13,25M
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Villa in Grünwald, Deutschland
Villa
Grünwald, Deutschland
Schlafräume 10
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
10-Zimmer-Villa mit Aufzug mit großem Grundstück in der prestigeträchtigen Gegend von Münche…
$13,36M
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