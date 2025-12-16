Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Deutschland
  3. Freiburg im Breisgau
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Freiburg im Breisgau, Deutschland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Freiburg im Breisgau, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Etagenzahl 3
The apartment is located on the 2nd floor of a residential building built in 1989. The owner…
$390,723
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Wohnung 3 zimmer in Freiburg im Breisgau, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
A bright, cozy 3-room apartment on the 1st floor of a well-maintained apartment building. Th…
$464,202
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Immobilienangaben in Freiburg im Breisgau, Deutschland

