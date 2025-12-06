Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Duisburg
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Duisburg, Deutschland

2 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 7 zimmer in Duisburg, Deutschland
Wohnung 7 zimmer
Duisburg, Deutschland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 5
Paketverkauf: zwei komplett renovierte Apartments in Duisburg (Ruhrort) - in der Nähe des Rh…
$407,750
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Duisburg, Deutschland

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen