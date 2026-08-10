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Wohnimmobilien in Dreieich, Deutschland

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Villa 9 zimmer in Sprendlingen, Deutschland
Villa 9 zimmer
Sprendlingen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,34M
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Villa in Sprendlingen, Deutschland
Villa
Sprendlingen, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,39M
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