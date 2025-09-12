Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrfamilienhäuser in Köln, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Miethaus 2 250 m² in Köln, Deutschland
Miethaus 2 250 m²
Köln, Deutschland
Fläche 2 250 m²
Das Unterkunftspaket in den Vororten von Köln umfasst 50 Wohnungen ausgemietet und 30 Parkpl…
$6,91M
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
