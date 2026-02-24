Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Köln
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Köln, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 11 000 m² in Köln, Deutschland
Hotel 11 000 m²
Köln, Deutschland
Fläche 11 000 m²
Riverfront 4-Sterne-Hotel in Nordrhein-Westfalen (NRW), Deutschland.170 Zimmer (ca. 350 Bett…
$9,82M
