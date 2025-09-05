Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Boxberg/O.L.
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Boxberg/O.L., Deutschland

Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen) in Boxberg/O.L., Deutschland
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen)
Boxberg/O.L., Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
🔹 Etabliertes Pflegeobjekt mit 56 Einheiten – 51 Einzelapartments, 5 Doppelapartments – Lang…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen