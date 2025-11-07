Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Bonn
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Bonn, Deutschland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 12 zimmer in Bonn, Deutschland
TOP TOP
Reihenhaus 12 zimmer
Bonn, Deutschland
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Objektbeschreibung Zum Verkauf steht eine seltene, besonders attraktive und renditestarke…
$932,191
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bonn, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen