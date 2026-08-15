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Wohnimmobilien in Bonn, Deutschland

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bonn, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Bonn, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 71 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene 3-Zimmer-Wohnung mit gutem Layout verfügt über ein schönes und sehr helle…
$478,198
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English, Русский, Deutsch
Wohnung 2 zimmer in Bonn, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Bonn, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Etagenzahl 5
Attraktive und gepflegte 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia, in einem modernen Wohnkomplex in guter…
$306,575
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bonn, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bonn, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
Etagenzahl 5
Attraktive und gepflegte 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia, in einem modernen Wohnkomplex in guter…
$329,983
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Wohnung 3 zimmer in Bonn, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Bonn, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 55 m²
Etagenzahl 5
Das Anwesen befindet sich auf einer ruhigen Straße in der Nähe der Stadt Bonn, so dass es ei…
$377,822
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bonn, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bonn, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 55 m²
Etagenzahl 5
Das Anwesen befindet sich auf einer ruhigen Straße in der Nähe der Stadt Bonn, so dass es ei…
$406,669
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Immobilienangaben in Bonn, Deutschland

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