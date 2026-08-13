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Wohnimmobilien in Bochum, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Bochum, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Bochum, Deutschland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2
year of construction of the house 1964 / 2022 heating system (replacement in 2022), meters…
$412,904
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Аталанта
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Immobilienangaben in Bochum, Deutschland

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