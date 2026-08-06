Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Bayern
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Bayern, Deutschland

;
München
38
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Landshut, Deutschland
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Landshut, Deutschland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 8/8
https://vm.tiktok.com/ZGdxrhqg2/ https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/grosszuegige-3-zi…
$573,109
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Deutsch
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Bayern

condos
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Bayern, Deutschland

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen