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Hotels in Baden-Württemberg, Deutschland

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Hotel 3 573 m² in Stuttgart, Deutschland
Hotel 3 573 m²
Stuttgart, Deutschland
Fläche 3 573 m²
Etagenzahl 6
Ausgezeichnete Lage - ein Geschäftshotel ohne Betreiber mit Restaurant und außergewöhnlichem…
$6,41M
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