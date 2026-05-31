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Villa mit Garten kaufen in Altenberg, Deutschland

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Villa 16 zimmer in Oberbarenburg, Deutschland
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Villa 16 zimmer
Oberbarenburg, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in einem stilvollen Familien- oder Feriendomizil im Herzen des Osterzgebirges. Di…
$512,079
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Immobilienangaben in Altenberg, Deutschland

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