Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Altenberg
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Altenberg, Deutschland

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 16 zimmer in Oberbarenburg, Deutschland
UP UP
Villa 16 zimmer
Oberbarenburg, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in einem stilvollen Familien- oder Feriendomizil im Herzen des Osterzgebirges. Di…
$512,079
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Deutsch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Altenberg, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen