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Penthäuser mit Terrasse in Tiflis, Georgien

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Penthouse 6 zimmer in Tiflis, Georgien
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Penthouse 6 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Stockwerk 9/11
OFF-MARKET PANORAMIC PENTHOUSE – URGENT OPPORTUNITY IN PRIME Vake LOCATIONEin wirklich einzi…
$690,000
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Immobilienangaben in Tiflis, Georgien

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