Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Golfplatz

Penthäuser in der Nähe des Golfclubs in Tiflis, Georgien

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 5/5
Das Projekt befindet sich auf den malerischen Hügeln von Tbilisi und verkörpert das Konzept …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tiflis, Georgien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen