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Studio-Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Georgien

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Tiflis
76
Rustawi
4
Batumi
161
Autonome Republik Adscharien
1130
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2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Tiflis, Georgien
Studio 1 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
Das Projekt befindet sich auf den malerischen Hügeln von Tbilisi und verkörpert das Konzept …
$175,000
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/24
MHOFUNKTIONELLE HAUSHALTUNG MIT EINER PORTUGIESISCHEN OUTLANDMultisportstadion für Fußball.E…
$38,125
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Immobilienangaben in Georgien

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