Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse
  5. Meerblick

Penthäuser am Meer in Georgien

Tiflis
5
Autonome Republik Adscharien
18
Batumi
17
Penthouse Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
$344,500
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Batumi, Georgien
Penthouse
Batumi, Georgien
Fläche 720 m²
Stockwerk 21/21
Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, Immobilien an einem der begehrtesten Standorte i…
$581,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Georgien

mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen