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Studio-Wohnungen mit Garage in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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Kobuleti
14
Tschakwi
8
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 4/8
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Immobilienangaben in Munizipalität Kobuleti, Georgien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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