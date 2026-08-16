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Studio-Wohnungen in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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Kobuleti
21
Tschakwi
11
43 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
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Studio 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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Studio 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 11/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 75 m²
Stockwerk 30/36
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Studio 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
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Fläche 105 m²
Stockwerk 11/36
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Studio 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/32
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-F…
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
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Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 10/12
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/13
$31,875
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Studio in Kobuleti, Georgien
Studio
Kobuleti, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 26/28
Studio-Wohnung mit atemberaubendem Blick auf das Meer und die Berge
$83,375
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 6/12
Zum Verkauf Studio in schwarzem Rahmen in LCD Tekto Rakurs.In einer Elite Wohnanlage von Hot…
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Studio 1 Schlafzimmer in Kobuleti, Georgien
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Kobuleti, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 7/12
Zum Verkauf Studio in schwarzem Rahmen in LCD Tekto Rakurs.Elite Wohnanlage vom Hoteltyp mit…
$40,000
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 6/13
Im Verkauf, das Studio in der Premium-Wohnanlage Dream Residence Chakvi ist ein komfortables…
$45,000
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 5/12
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 9/36
Renaissance von Alliance ist Alliance Group’; das neueste, innovative Sport-und Wellness-Pro…
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Studio 1 zimmer in Tschakwi, Georgien
Studio 1 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Stockwerk 7/12
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Studio 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 34 m²
Stockwerk 23/28
Studio-Apartment mit atemberaubendem Blick auf das Meer und die Berge.
$78,648
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
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Wellness SPA Resort 5* Swiss Clinic down payment 20%  = 13,800 USD Studios from 35m2 in vari…
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
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Fläche 31 m²
Stockwerk 4/8
Preis auf Anfrage
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
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🌊 Discover Petra Sea Resort — multifunctional resort complex in Kobuleti!Exclusive apartment…
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Studio 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 24/28
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Studio 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
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Kobuleti, Georgien
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Stockwerk 24/28
Studio-Apartment mit Blick auf das Meer und die Berge.
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
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Kobuleti, Georgien
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
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Kobuleti, Georgien
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Premium-Klasse Wohnung in der Nähe des Meeres!50 Meter zum Strand, und um - ein Relikt Kiefe…
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