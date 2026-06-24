Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Chelwatschauri
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

;
studio-wohnungen
7
1 Zimmer
12
2 Zimmer
4
12 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 15/15
Geräumiges Studio mit Design-Reparaturbereich von 48,5 qm ist zum Verkauf. Das Studio ist in…
$139,680
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 16/17
Zum Verkauf eine schöne 1-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 66 qm.m. Die Wohn…
$178,200
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 4/15
Zum Verkauf Luxus 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 84,2 m2. Die Wohnung be…
$136,404
Eine Anfrage stellen
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 12/15
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Designer-Reparaturbereich von 46.7 qm. Das Studio ist…
$126,090
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 13/15
Luxus 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 72,8 m2. Die Wohnung befindet sich …
$209,664
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 11/15
Luxus-Studio mit Design-Reparaturbereich von 43,6 qm ist zum Verkauf. Das Studio ist in eine…
$117,720
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 16/20
Franco - eine Stadt am Meer 🌊📍 Mahinjauri ist nur 5 km vom alten Batumi entferntGroßer Wohnk…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 15/15
Geräumiges Studio mit Design-Reparaturbereich von 60 Quadratmetern ist zum Verkauf. Das Stud…
$172,800
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Makhinjauri, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Makhinjauri, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
🏡 1+1 Wohnung zum Verkauf im Clubhaus FRIENDS HAUS, Makhinjauri - ein gemütliches Resort Lag…
$64,350
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
Русский
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 15/15
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Design-Reparaturbereich von 48.5 qm. Das Studio ist i…
$139,680
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 15/15
Zum Verkauf Luxus 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 90 qm. Die Wohnung befi…
$259,200
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 12/15
Zum Verkauf schicke 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 72,8 qm.m. Die Wohnun…
$209,664
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen