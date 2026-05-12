Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Chelwatschauri
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

;
studio-wohnungen
7
1 Zimmer
11
2 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 16/20
Franco - eine Stadt am Meer 🌊📍 Mahinjauri ist nur 5 km vom alten Batumi entferntGroßer Wohnk…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen