Studio-Wohnungen in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

7 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Shua Makhinjauri, Georgien
Studio 1 zimmer
Shua Makhinjauri, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/9
Verkauft wird ein geräumiges Studio in einem im Bau befindlichen Haus, die Fertigstellung de…
$77,400
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 15/15
Geräumiges Studio mit Design-Reparaturbereich von 48,5 qm ist zum Verkauf. Das Studio ist in…
$139,680
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 12/14
Eine Wohnung im LCD Mziuri Gardens wird aus 5* Crown Plaza Hotel verkauft. Mit Reparatur und…
$125,500
Sky ApartmentsSky Apartments
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 12/15
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Designer-Reparaturbereich von 46.7 qm. Das Studio ist…
$126,090
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 15/15
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit Design-Reparaturbereich von 48.5 qm. Das Studio ist i…
$139,680
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 11/15
Luxus-Studio mit Design-Reparaturbereich von 43,6 qm ist zum Verkauf. Das Studio ist in eine…
$117,720
Estate Service 24Estate Service 24
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 15/15
Geräumiges Studio mit Design-Reparaturbereich von 60 Quadratmetern ist zum Verkauf. Das Stud…
$172,800
Immobilienangaben in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

