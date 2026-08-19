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Häuser in der Nähe des Golfclubs in Kachetien, Georgien

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villen
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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Kisischewi, Georgien
Villa 4 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Etagenzahl 1
Ein Premium-Wein- und Tourismusprojekt, das 2008 von einem deutschen Unternehmer im Herzen d…
$400,000
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Reihenhaus 5 zimmer in Kisischewi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Etagenzahl 3
Ein erstklassiger Wohnkomplex, der Komfort, Nachhaltigkeit und eine profitable Investitionsm…
$330,000
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Villa 4 zimmer in , Georgien
Villa 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in einer einzigartigen gated eco-community von 14 luxuriösen Premium-Klasse-Ville…
$400,000
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Immobilienangaben in Kachetien, Georgien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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