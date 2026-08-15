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Investition 24 m² in Batumi, Georgien
Investition 24 m²
Batumi, Georgien
Fläche 24 m²
Etagenzahl 16
Beeilen Sie sich, in eine einfache und zuverlässige Einkommensquelle im Batumi Center zu inv…
$53,000
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Investition 366 m² in Batumi, Georgien
Investition 366 m²
Batumi, Georgien
Fläche 366 m²
Etagenzahl 1
Hallo! Wir bieten Ihnen ein schönes Zimmer im Zentrum der Stadt Batumi. Die Quadratur ist 36…
$700,000
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Investition 399 m² in Batumi, Georgien
Investition 399 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 27
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Investitionsprojekt, das Ihnen zusätzlich zum garan…
$600,000
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