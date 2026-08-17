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Wohnkomplex Athena Resort

Hurghada, Ägypten
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$62,533
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ID: 39823
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Hurghada

Über den Komplex

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Athena Resort ist eine Premium-Wohn- und Ferienanlage in Al Ahyaa, Hurghada, inspiriert von zeitloser griechischer Architektur und entworfen für das moderne Leben am Roten Meer.

Entwickelt von Al Arabia Development, erstreckt sich das Projekt auf ca. 15.000 qm, wobei nur 20% für Gebäude und 80% für Landschaftsgrünflächen und Freiflächen vorgesehen sind, wodurch eine geräumige Umgebung im Resort-Stil entsteht.

Die Entwicklung umfasst 370 Wohneinheiten und bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten, darunter 5 Swimmingpools, ein beheizter Pool, Jacuzzi, ein Spa auf dem Dach, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, Landschaftsgärten, Cafés, ein Amphitheater im römischen Stil, 24/7 Sicherheit, CCTV, professionelles Immobilienmanagement und Serviced Apartment-Optionen.

Athena Resort eignet sich für Ferienhäuser, dauerhaftes Wohnen und Immobilieninvestitionen. Käufer profitieren von registriertem Eigentumsrecht durch einen offiziellen Green Contract, flexible Zahlungspläne und ein starkes Potenzial für Mieteinnahmen und langfristige Kapitalaufwertung.

Das Projekt liegt im wachsenden Al Ahyaa-Gebiet von Hurghada und bietet einen einfachen Zugang zum Lebensstil des Roten Meeres und den umliegenden Küstenzielen.

Voraussichtliche Lieferung: Juni 2029.

Athena Resort, inspiriert von Griechenland. Hergestellt für Luxus. Konzipiert für Investitionen.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 46.0
Preis pro m², USD 1,969
Wohnungspreis, USD 90,558
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 34.0 – 43.0
Preis pro m², USD 1,969 – 2,084
Wohnungspreis, USD 70,871 – 84,652

Standort auf der Karte

Hurghada, Ägypten
Ausbildung
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