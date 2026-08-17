Wohnkomplex Athena Resort



Athena Resort ist eine Premium-Wohn- und Ferienanlage in Al Ahyaa, Hurghada, inspiriert von zeitloser griechischer Architektur und entworfen für das moderne Leben am Roten Meer.

Entwickelt von Al Arabia Development, erstreckt sich das Projekt auf ca. 15.000 qm, wobei nur 20% für Gebäude und 80% für Landschaftsgrünflächen und Freiflächen vorgesehen sind, wodurch eine geräumige Umgebung im Resort-Stil entsteht.

Die Entwicklung umfasst 370 Wohneinheiten und bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten, darunter 5 Swimmingpools, ein beheizter Pool, Jacuzzi, ein Spa auf dem Dach, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, Landschaftsgärten, Cafés, ein Amphitheater im römischen Stil, 24/7 Sicherheit, CCTV, professionelles Immobilienmanagement und Serviced Apartment-Optionen.

Athena Resort eignet sich für Ferienhäuser, dauerhaftes Wohnen und Immobilieninvestitionen. Käufer profitieren von registriertem Eigentumsrecht durch einen offiziellen Green Contract, flexible Zahlungspläne und ein starkes Potenzial für Mieteinnahmen und langfristige Kapitalaufwertung.

Das Projekt liegt im wachsenden Al Ahyaa-Gebiet von Hurghada und bietet einen einfachen Zugang zum Lebensstil des Roten Meeres und den umliegenden Küstenzielen.

Voraussichtliche Lieferung: Juni 2029.

Athena Resort, inspiriert von Griechenland. Hergestellt für Luxus. Konzipiert für Investitionen.