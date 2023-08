Xonabod, Usbekistan

von € 72,412

Kapitulation vor: 2025

Wirklich wertvolle Dinge haben immer eine einzigartige Geschichte. Und jedes Produkt macht Sinn, wenn damit besondere Momente im Leben verbunden sind. Nur diese Funktionen können absolut jedes Objekt, jeden Ort und jede Zeit mit Bedeutung füllen. Nasl Dahasi — ein Ort mit einer reichen Geschichte in der Vergangenheit und den kommenden Ereignissen in der Zukunft. Lage im Herzen Der Wohnkomplex Nasl Dahasi befindet sich im Stadtteil Mirabad in der Nukus Street. Dies ist nicht nur ein Ort, sondern ein Ort, der reich an Ereignissen der vergangenen Jahre ist. In der Ferne von 1918 hieß die Nukus Street Mariinsky und war berühmt für ihren Reitbasar. Jeden Tag kochte hier das Leben und der Handel entwickelte sich. Die zentrale Lage des Nasl Dahasi LCD verfügt über einen bequemen Verkehrsknotenpunkt und ermöglicht es Ihnen, schnell in jeden Teil der Stadt zu gelangen