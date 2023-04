Über den Entwickler

Dana Holdings ist ein führendes Full-Service-Unternehmen, das sich auf Investitionen in Wohn-, Industrie-, Gewerbe-, Bildungs- und Mischnutzungsimmobilienprojekte sowie auf öffentlich-private Partnerschaftsinvestitionen in Schwellenländern spezialisiert hat. In den frühen 1980er Jahren waren wir eine der ersten ausländischen Agenturen, die das Potenzial dieser Märkte erkannte, in diesem Bereich zu arbeiten und ihr starker Akteur zu werden. Dies war eine sehr instabile Zeit für die GUS-Staaten Mittel- und Osteuropa. Es hat uns geholfen, umfangreiche Erfahrungen bei der Suche und Umsetzung von Immobilienprojekten in großem Maßstab zu sammeln. Heute hat Dana Holdings mehr als 1.000 Projekte mit einer Gesamtfläche von über 10.000.000 Quadratmetern abgeschlossen. Derzeit gibt es 6.500.000 qm. Immobilien im Wert von $ 25 Milliarden in unserem Portfolio an Investitions- und Bauprojekten. Jetzt beschäftigt Dana Holdings mehr als 30.000 Fachkräfte