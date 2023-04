Sie können die Schlüssel bekommen und so schnell wie möglich in Ihre neue Wohnung ziehen! Die Kosten pro Quadratmeter im neuen Gebäude beginnen bei $ 1.348. In 100% der Fälle erhält der Käufer einen Rabatt von bis zu 2% der Apartmentkosten ( ein Durchschnitt von $ 30 pro Quadratmeter ). Käufer haben auch die Möglichkeit, Zahlungen vom Entwickler zu installieren. Sie können die Schlüssel aus der neuen Wohnung erhalten, indem Sie 20% des Preises bezahlen. Beim Kauf einer Wohnung in Raten: Für 1 Jahr - Preisanstieg um 10 Dollar pro 1 m2. Nach 2 Jahren - Kostensteigerungen um $ 25 pro 1 m2. Bis Oktober 2024. - Die Kosten steigen um 30 Dollar pro 1 m2. Vorteile: Der Wohnkomplex befindet sich in einem ökologisch sauberen Gebiet in der Nähe von Parks und Stauseen ( Reservoir Drozdny, Minsker Meer ). Entwickelte Infrastruktur: gut entwickelte Infrastruktur - Kindergärten, Schulen, medizinische Zentren, Geschäfte, Fitnesscenter, Schönheits- und Gesundheitsstudios. Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur. 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Geringe Gebäudedichte. In der Anlage werden nur fertiggestellte Wohnungen mit staatlichen Layouts zum Verkauf angeboten. Häuser in dem Komplex wurden mit modernsten technischen Systemen gebaut. Gut arrangierte Parkplätze. Eine große Anzahl von Dekorationen und Kinderspielplätzen sowie Grünflächen. Wohnungen mit französischen Fenstern mit hohen Fensterbänken, glasierte Loggien, helle und sonnige Räume, und kombinierte Trennwände zwischen den Räumen. Geräumige Aufzüge von Orona. Technischer Boden.