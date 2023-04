Minsk, Weißrussland

Kapitulation vor: 2019

< p > Die Anlage befindet sich im zentralen Teil von. Minsk im Bezirk Sovetsky per. Berg, 8 und grenzt auf der Westseite an die trans. Berg; von der Nord-, Süd- und Ostseite – mit bestehender Wohnbebauung. Das Relief des Geländes mit einem ausgeprägten Hang im Süden - West, Süd - Ostrichtung. Im Haus auf den unteren Ebenen gibt es einen zweistöckigen Parkplatz. Das Haus wurde 2019 in Betrieb genommen, wird derzeit aktiv besiedelt und eine Partnerschaft von Eigentümern geschaffen. Apartments stehen mit hochwertigem schwarzem Finish zum Verkauf. Apartments sind frei geplant und können problemlos Änderungen vornehmen. Wir bieten individuelle Raten an. Es ist auch möglich, Projekte italienischer Meister mit schlüsselfertigen Reparaturen unter Verwendung von Materialien, Sanitär, Maschinen und Möbeln zu entwerfen, die direkt aus italienischen Fabriken geliefert werden. Sie werden sich um unsere Vorsätze kümmern!< / p >< p > < / p >