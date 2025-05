Über den Entwickler

Der georgische Entwickler „Green Cape“ bietet Batumi zu Schnäppchenpreisen eine Wohnung in einem gebauten Haus am grünsten und umweltfreundlichsten Ort der gesamten Batumi Küste, in einer Gegend namens Green Cape, neben dem Batumi Botanical Garden (10 Minuten zu Fuß). 150m zum Meer!

Das Haus ist komplett fertig und wird bereits in Betrieb genommen!

Verbunden mit allen Arten von Kommunikation, einschließlich Gas und Glasfaserkabel.

Wohnungen unterschiedlicher Größe und Layout werden in drei Phasen der Fertigstellung verkauft:

1. mit Vorreinigungspräparat.

2. mit Reparaturen.

3. "schlüssel" (mit kompletten Reparaturen und Ausrüstung).

Es gibt eine Hypothek, auch für Nichtwohner.

Mögliche Raten.

Die Bezahlung ist auf russischen Rubel möglich.