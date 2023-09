Das Vereinigte Königreich MINGORISPOLKOMA verfügt über langjährige Erfahrung im Bau von Einrichtungen in verschiedenen Bereichen der sozioökonomischen Tätigkeit, sowohl in der Hauptstadt als auch in der Republik insgesamt. Es verfügt über ein etabliertes Arbeits- und Personalsystem für die Durchführung von Investitionsprojekten.

Über das PMC “ wurden das UKS Minsk City Executive Committee ” eingebaut. Minsk hat fast alle sozial bedeutenden Objekte, unter denen in den letzten Jahren einzigartige Objekte wie das Museum des Großen Vaterländischen Krieges, das Gebäude des Obersten Gerichtshofs der Republik Belarus und das Zentrum für olympische Ausbildung in rhythmischen Gymnastikstücken unterschieden werden können, Palast der Republik mit der Verbesserung des Oktyabrskaya-Platzes, des Hockey-Palastes, der Indoor-Eisbahn im Park zu ihnen. Gorki, Palast der Kinder und Jugendlichen, Innenfußball Maneuge, Nationalbibliothek der Republik Belarus, Fünf-Sterne-Hotel "Europa", multidisziplinärer Kultur- und Sportkomplex "Minsk-Arena", Verkehrsknotenpunkt an der Kreuzung von Lenin St. und Partisan Avenue, Restaurierung des Herrenhauses auf dem Gebiet des Herrenhauses Loshitsky.