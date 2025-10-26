Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Protaras
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Protaras, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 191 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Luxurious Four-Bedroom Villas by the Sea in Protaras IMPERIAL JADE…
$754,318
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen