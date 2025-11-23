Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lakatamia
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Lakatamia, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
A charming ground floor apartment is available for rent in Lakatamia, Nicosia, just a short …
$1,150
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung in Lakatamia, Zypern
Wohnung
Lakatamia, Zypern
Fläche 37 m²
This modern Studio Apartment situated in the Lakatamia near Lidl area, just a stone's throw …
$763
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxury 2 Bedroom Floor Apartment for Rent plus maids room. Very quiet residential area ar Ar…
$1,744
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen