  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Koinoteta Mandrion, Zypern

1 Zimmer
6
2 Zimmer
24
3 Zimmer
59
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
An exciting opportunity - Penthouse for sale. ? Key Features: Location: Seafront developm…
$265,917
