Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Demos Polis Chrysochous, Zypern

Polis Chrysochous
3
3 immobilienobjekte total found
4-Schlafzimmer-Villa in Polis, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
NUR SMALL PET ALLGEMEINE • Auf einem gated Komplex, mit einem privaten Sandstrand, • Die Unt…
$3,204
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus in Polis, Zypern
Haus
Polis, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Sandy Beach Villa – Luxusleben am Meer Diese atemberaubende Villa mit 4 Schlafzimmern bietet…
$3,093
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Demos Polis Chrysochous, Zypern

mit Garten
mit Meerblick