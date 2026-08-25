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Häuser in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

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Grad Samobor
18
City of Velika Gorica
13
Grad Sveta Nedelja
9
Town of Zapresic
5
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70 immobilienobjekte total found
Haus in Jastrebarsko, Kroatien
Haus
Jastrebarsko, Kroatien
Fläche 1 100 m²
I20659 Bana Jelačića
$1,66M
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Villa in Dugo Selo, Kroatien
Villa
Dugo Selo, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
In einer ruhigen, grünen Gegend, nur 15 Autominuten von Zagreb entfernt, bietet dieses moder…
$578 724
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Haus 3 Schlafzimmer in Strmec, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Strmec, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist ein modernes einstöckiges Haus, derzeit im Bau, in ruhiger Lage, 15 Automin…
$574 408
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Grad Samobor, Kroatien
Villa
Grad Samobor, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Luxuriöse, modern neu gebaute Villa zu verkaufen in Samobor, Donji Giznik. Diese exklusive z…
$1,02M
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Haus 4 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
www.biliskov.com  ID: 13743 Samobor, Mitte Modernes Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche v…
$495 992
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Haus 5 zimmer in Donja Bistra, Kroatien
Haus 5 zimmer
Donja Bistra, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 131 m²
I28033 Ulica Dubrava Gaj
$275 681
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 7 zimmer in Domaslovec, Kroatien
Haus 7 zimmer
Domaslovec, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
I24650 Skendrovićev put
$509 180
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Haus 2 zimmer in Norsic Selo, Kroatien
Haus 2 zimmer
Norsic Selo, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
I2697 Noršić Siegel
$232 502
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Haus 5 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Haus 5 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
I23599 Pavla Lončara
$431 383
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Haus 4 zimmer in Novaki, Kroatien
Haus 4 zimmer
Novaki, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
I25999 Cvjetna ulica
$354 289
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Haus 3 zimmer in Zrinscina, Kroatien
Haus 3 zimmer
Zrinscina, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 46 394 m²
www.biliskov.com ID: 14536 Standort: Sveti Ivan Zelina, RadoišćeBeschreibung:Zum Verkauf st…
$449 853
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Haus 4 zimmer in Novo Cice, Kroatien
Haus 4 zimmer
Novo Cice, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
I28250 Ščitarjevska
$151 059
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Haus 4 zimmer in Krasic, Kroatien
Haus 4 zimmer
Krasic, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
I27046 Krašić
$106 281
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Haus in Town of Zapresic, Kroatien
Haus
Town of Zapresic, Kroatien
Fläche 456 m²
I25204 _
$653 405
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Haus 3 zimmer in Dugo Selo, Kroatien
Haus 3 zimmer
Dugo Selo, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
I26978 Puhovska
$246 585
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Haus 3 zimmer in Podvrh, Kroatien
Haus 3 zimmer
Podvrh, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
I28524 Uska ulica
$155 002
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Haus 4 zimmer in Zitomir, Kroatien
Haus 4 zimmer
Zitomir, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
I28912 Bistrička
$155 002
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Haus 6 zimmer in Strmec, Kroatien
Haus 6 zimmer
Strmec, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
I28857 Savska
$553 577
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Haus 4 zimmer in Municipality of Rugvica, Kroatien
Haus 4 zimmer
Municipality of Rugvica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 274 m²
Etagenzahl 1
I29342 Rugvička-Küste
$503 755
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Haus 4 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Haus 4 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
I28152 Bistranska ulica
$298 931
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Haus 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Haus 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 3
I27093 Malogorička
$440 647
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Haus 2 zimmer in Dugo Selo, Kroatien
Haus 2 zimmer
Dugo Selo, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
www.biliskov.com ID: 14915Dugo Selo, KozinščakCharmantes Einfamilienhaus mit 60 m² auf einem…
$173 021
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Haus 7 zimmer in Jastrebarsko, Kroatien
Haus 7 zimmer
Jastrebarsko, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 300 m²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474 962
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Haus 6 zimmer in Novaki, Kroatien
Haus 6 zimmer
Novaki, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
I23741 Novačka cesta
$553 056
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Haus 4 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
I26965 Klaićev odvojak
$249 110
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Haus 8 zimmer in Srebrnjak, Kroatien
Haus 8 zimmer
Srebrnjak, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
I28958 Silber
$326 610
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Haus 2 zimmer in Opcina Brdovec, Kroatien
Haus 2 zimmer
Opcina Brdovec, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 1
I28900 Vatrogasna
$199 288
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Haus 12 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Haus 12 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 12
Fläche 527 m²
Etagenzahl 3
I25709 Velika Gorica-Centar
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in Donji Stupnik, Kroatien
Haus 4 zimmer
Donji Stupnik, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 580 m²
I19559 Sv. Benedikta
$1,10M
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Haus 2 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 2 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
I28850 Voćnjaci
$108 501
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Zagreb

villen

Immobilienangaben in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

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