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Häuser in Grad Jastrebarsko, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 8 zimmer in Plesivica, Kroatien
Haus 8 zimmer
Plesivica, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 600 m²
www.biliskov.com ID: 14462Jastrebarsko, VlaškovecAuf mehreren zusammenhängenden Grundstücken…
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Haus in Jastrebarsko, Kroatien
Haus
Jastrebarsko, Kroatien
Fläche 1 100 m²
I20659 Bana Jelačića
$1,66M
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Haus 7 zimmer in Jastrebarsko, Kroatien
Haus 7 zimmer
Jastrebarsko, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 300 m²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474,962
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Immobilienangaben in Grad Jastrebarsko, Kroatien

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