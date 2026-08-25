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Villen in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

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Villa in Dugo Selo, Kroatien
Villa
Dugo Selo, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
In einer ruhigen, grünen Gegend, nur 15 Autominuten von Zagreb entfernt, bietet dieses moder…
$578 724
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Villa in Grad Samobor, Kroatien
Villa
Grad Samobor, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Luxuriöse, modern neu gebaute Villa zu verkaufen in Samobor, Donji Giznik. Diese exklusive z…
$1,02M
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Villa 10 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Villa 10 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 900 m²
Samobor Schönes Herrenhaus mit einer Gesamtfläche von 570 m2 mit einem Nebengebäude von 463…
$1,14M
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Immobilienangaben in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

Günstige
Luxuriös
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