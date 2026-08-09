Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Split-Dalmatien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien

;
gewerbeimmobilien
104
hotels
84
anlageimmobilien
5
laden
4
2 immobilienobjekte total found
Büro 110 m² in Vranjic, Kroatien
Büro 110 m²
Vranjic, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 110 m²
Solin, Mravinci zu verkaufen Geschäftsraum 97 m2 und Parkplatz 12,5 m2 Die Büroräume befind…
$196,090
Eine Anfrage stellen
Büro 50 m² in Trau, Kroatien
Büro 50 m²
Trau, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 50 m²
Trogir, Bürofläche von 50 m2, im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Für verschiedene Zwecke geei…
$184,555
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen