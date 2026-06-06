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Wohnungen am Meer in Gemeinde Lauran, Kroatien

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2 Zimmer
4
3 Zimmer
9
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
Lovran, eine moderne Wohnung im 1. Stock eines Neubaus, nur wenige Gehminuten vom Meer und d…
$753,782
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Wir präsentieren Ihnen ein modernes Apartment in einer ruhigen Straße oberhalb des Strandes …
$976,815
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
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Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Das Penthouse mit wunderschönem Meerblick befindet sich in bester Lage, nur wenige Gehminute…
$1,38M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Die Wohnung mit wunderschönem Meerblick befindet sich in bester Lage, nur wenige Gehminuten …
$615,162
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Wir präsentieren Ihnen ein modernes Penthouse in ruhiger Lage oberhalb des Strandes von Lovr…
$1,09M
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Lovran, Penthouse mit Dachterrasse und Pool, befindet sich in einem Neubau, nur wenige Gehmi…
$1,13M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schöne, komplett eingerichtete Wohnung in Lovran mit einer Fläche von…
$262,182
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Eine Wohnung mit wunderschönem Meerblick befindet sich in ausgezeichneter Lage, nur wenige G…
$573,377
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Immobilienangaben in Gemeinde Lauran, Kroatien

mit Garage
mit Terrasse
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