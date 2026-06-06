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Wohnungen mit Garage in Gemeinde Lauran, Kroatien

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2 Zimmer
4
3 Zimmer
9
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Das Penthouse mit wunderschönem Meerblick befindet sich in bester Lage, nur wenige Gehminute…
$1,31M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dobrec, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dobrec, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 3
In unmittelbarer Nähe des Zentrums von Lovran steht eine Dreizimmerwohnung mit klassischer R…
$310,282
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Das Penthouse mit wunderschönem Meerblick befindet sich in bester Lage, nur wenige Gehminute…
$1,38M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Die Wohnung mit wunderschönem Meerblick befindet sich in bester Lage, nur wenige Gehminuten …
$615,162
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Immobilienangaben in Gemeinde Lauran, Kroatien

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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